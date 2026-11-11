Na listi terorističkih organizacija i udruženje iz BiH

Krivični sud u Kairu uvrstio je udruženje AKOS iz BiH među 35 organizacija iz Evrope koje je Egipat na pet godina stavio na listu terorističkih entiteta. Egipatski mediji ove organizacije povezuju sa Muslimanskim bratstvom.

Odluku je donijelo Drugo krivično vijeće Krivičnog suda u Kairu, koje zasjeda u Badru, a predmet vodi Vrhovno državno tužilaštvo za bezbjednost.

Na arapskom spisku organizacija udruženje iz BiH navedeno je kao "Udruženje za odgoj i kulturu AKOS (BiH)". Pored 35 organizacija, sud je na listu terorista uvrstio i 36 osoba.

BREAKING: Egypt places 35 Europe-linked Islamist organizations on its terror list. (Source: Egypt Today | link below) — Hillel Neuer (@HillelNeuer) November 11, 2026

U BiH djeluje Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport, skraćeno AKOS. Na svojoj zvaničnoj stranici navodi da joj je sjedište u Sarajevu i da je krovna organizacija za udruženja Svitanje u Sarajevu, Izvor Selsebil u Živinicama, Put znanja u Zenici, Vatan u Bosanskoj Krupi i AKOS Most u Sanskom Mostu. Kao predsjednik je naveden Asim Smajlović, prenosi Kliks.

AKOS je registrovan 2002. godine kao nevladina organizacija, a bavi se obrazovanjem mladih, a organizuje seminare, stipendije, studentske domove i humanitarne aktivnosti.

AKOS funkcioniše kao krovna mreža za pet lokalnih udruženja u BiH: Svitanje (Sarajevo), Put znanja (Zenica), Izvor Selsebil (Živinice), Vatan (Bosanska Krupa), AKOS Most (Sanskog Most)

Na egipatskom spisku su i Vijeće evropskih muslimana sa svim ograncima, Muslimani Francuske, Muslimanska asocijacija Britanije, Švicarska muslimanska liga i Njemačka islamska zajednica. Spisak obuhvata i islamska udruženja u Švedskoj, Italiji, Španiji, Irskoj i Poljskoj, a iz regije su organizacije iz Albanije, tzv. Kosova i Sjeverne Makedonije.

Spisak uključuje i sedam evropskih tijela, među kojima su Evropsko vijeće za fetve i istraživanja, Evropsko vijeće imama i Evropski institut za humanističke nauke.

Odluka je donesena dan nakon što je Egipat Muslimansko bratstvo trajno uvrstio na listu terorističkih organizacija, a ranije je bratstvo bilo na toj listi privremeno. Egipat ovu organizaciju smatra terorističkom od decembra 2013. godine, nakon svrgavanja predsjednika Mohameda Mursija.

Prema egipatskom Zakonu broj 8 iz 2015. godine o listama terorističkih entiteta i terorista, mjere počinju važiti objavom odluke u službenom glasniku i traju dok traje uvrštenje, osim ako sud drugačije ne odluči.

Za organizacije s liste to znači zabranu i obustavu djelovanja, zatvaranje prostorija i zabranu okupljanja. Zabranjeno je i finansiranje ovih organizacija, direktno ili indirektno, kao i prikupljanje novca i drugih sredstava u njihovo ime. Zamrzavaju se novac, imovina i druga sredstva koje organizacija posjeduje ili kontroliše, uključujući i prihode entiteta koji djeluju preko nje.