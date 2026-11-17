Više od 2.000 političkih zvaničnika i predstavnika poslovne zajednice učestvuje na Samitu izvršnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u Šendženu.

Prisutni su predstavnici iz 21 ekonomije članice APEK-a, kao i iz 13 ekonomija van ovog regiona, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Švajcarska, prenosi Kineska medijska grupa.

Ren Hongbin, predsjednik Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine i predsjednik Samita izvršnih direktora APEK-a 2026, izjavio je u uvodnom obraćanju da se nada kako će sve strane kroz komunikaciju i razmjenu iskustava da daju zajednički doprinos rastu i prosperitetu azijsko-pacifičke zajednice, ali i cijelog svijeta.

Samit izvršnih direktora, koji je važan dio Nedjelje sastanka lidera APEK-a 2026, održava se danas i sutra u Šendženu.

Učesnici skupa iz Kine i inostranstva razgovaraće o temi "Nova slika azijsko-pacifičke ekonomije i nove mogućnosti za saradnju", a biće organizovani i industrijski i poslovni dijalozi, prenosi Srna.