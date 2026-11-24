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Foto: Pexel/Pixabay

Jedanaest osoba je poginulo u sudaru autobusa i kamiona na putu Al Vatan u Ras Al Hajmahu, jednom od sedam emirata koji čine Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju MUP-a nisu identifikovani poginuli niti koliko ima povrijeđenih. U toku je istraga o uzroku nesreće.

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