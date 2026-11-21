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Ukupno 40 ljudi, uključujući 25 maloljetnika, hospitalizovano je nakon curenja nepoznate supstance u učiteljskom fakultetu u gradu Modra, javila je novinska agencija TASR.

"Među 40 pacijenata je 25 tinejdžera starosti između 15 i 17 godina", rekla je portparol Nacionalnog instituta za dječje bolesti u Bratislavi Dana Kamenička. Spasioci, vatrogasci i policija učestvovali su u hitnoj evakuaciji osoblja i studenata iz zgrade fakulteta. Svijet Državljanin BiH stradao na gradilištu u Švajcarskoj Pojedini koji su zadobili trovanje prevezeni su medicinskim helikopterima u bolnice. Policija je pokrenula istragu zbog ugrožavanja javnog zdravlja. TASR navodi da se incident dogodio juče. (Srna)

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