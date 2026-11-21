Autor:ATV redakcija
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Ukupno 40 ljudi, uključujući 25 maloljetnika, hospitalizovano je nakon curenja nepoznate supstance u učiteljskom fakultetu u gradu Modra, javila je novinska agencija TASR.
"Među 40 pacijenata je 25 tinejdžera starosti između 15 i 17 godina", rekla je portparol Nacionalnog instituta za dječje bolesti u Bratislavi Dana Kamenička.
Spasioci, vatrogasci i policija učestvovali su u hitnoj evakuaciji osoblja i studenata iz zgrade fakulteta.
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Pojedini koji su zadobili trovanje prevezeni su medicinskim helikopterima u bolnice.
Policija je pokrenula istragu zbog ugrožavanja javnog zdravlja. TASR navodi da se incident dogodio juče.
(Srna)
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