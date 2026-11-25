Indonežanski spasioci pronašli su tri tijela tokom potrage za 26 rudara za koje se vjeruje da su zarobljeni u poplavljenom rudniku zlata u provinciji Zapadna Java, saopštila je danas agencija za potragu i spasavanje.

Rudari su zarobljeni od ponedjeljka, na dubini od oko 100 metara, nakon što su obilne kiše poplavile rudarsko okno, prenio je Rojters.

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Tri neidentifikovana tijela izvučena su sa dubine od 30 do 40 metara.

Spasioci se suočavaju sa otežanim uslovima zbog uskog pristupa rudniku, klizavog terena i nedostatka svjetlosti.

Nadležni ispumpavaju vodu iz okna kako bi olakšali potragu.

"Dubina okna, uzak pristup i ograničeno osvjetljenje ključni su faktori pri određivanju strategije potrage, kako bi spasioci mogli bezbjedno da rade", rekla je šefica Kancelarije za potragu i spasavanje u Džakarti Desijana Kartika Bahari.

Rudnik se nalazi u oblasti Pongkor, u Bogoru, planinskom području oko 60 kilometara južno od Džakarte.

Državna rudarska kompanija "Antam", koja eksploatiše zlato u Pongkoru, saopštila je da se nesreća dogodila u nelegalnom rudniku koji nije dio njenih postrojenja.

Rudarske nesreće su česte u Indoneziji, gdje eksploatacija manjih razmjera, često nelegalna, predstavlja izazov za nadležne organe zbog udaljenosti nalazišta prirodnih resursa, prenosi GlasSrpske.

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Prema pisanju portala "Detik", vlasti su prošle sedmice zatvorile oko 30 rudarskih jama za eksploataciju zlata u drugom dijelu Bogora.