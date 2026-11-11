Napadnut Džozef Bajden

Bivši američki predsjednik Džozef Bajden napadnut je i gađan predmetima tokom nenajavljene posjete glavnom gradu Irske Dablinu, a prema navodima irskih i britanskih medija, dvije osobe su uhapšene.

Bajden (83) je doputovao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu odlikovan zlatnom medaljom za “izuzetan doprinos javnoj debati”.

Publika negativnim ovacijama dočekala Bajdena

Bivši američki predsjednik sjedio je u prvom redu svečane sale tokom uručenja priznanja.

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Njegov dolazak nije bio najavljen, ali je publika, čim ga je primijetila, reagovala burnim aplauzom.

Tokom razgovora sa publikom nakon govora, Hanter Bajden opisao je izraelsko bombardovanje Pojasa Gaze kao "masovno ubijanje", navodeći da je ono što se događa u Gazi potpuno pogrešno i neopravdano.

On je takođe stao u odbranu svog oca, ocijenivši da je donosio najbolje odluke na osnovu informacija kojima je u tom trenutku raspolagao.

Demonstranti gađali Bajdena dok je ulazio u automobil

Nakon ceremonije, porodicu Bajden ispred koledža dočekali su propalestinski demonstranti, koji su protestovali zbog podrške koju je bivši američki predsjednik pružao Izraelu tokom svog mandata.

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Pojedini demonstranti bacali su neidentifikovane predmete na Bajdena, a policija je intervenisala upotrebom biber-spreja i uhapsila dvije osobe, prenose britanski mediji.