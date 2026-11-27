Neidentifikovana bespilotna letjelica nakratko je rano jutros ušla u vazdušni prostor Letonije, saopštile su oružane snage te zemlje, nakon čega su podignuti borbeni avioni NATO i angažovana bespilotna letjelica za presretanje.

Zbog incidenta je izdato upozorenje o narušavanju vazdušnog prostora za istočnu opštinu Ludza, koje je ubrzo ukinuto, kao i naknadno upozorenje nižeg stepena opasnosti za opštinu Balvi, sjeverno od Ludze, preneo je Rojters.

Incident se dogodio u vrijeme napada bespilotnih letjelica na rusku Lenjingradsku oblast, tokom kojeg je, prema riječima regionalnog guvernera Aleksandra Drozdenka, oboreno više od 40 letjelica bez posade.

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Ovo je još jedan u nizu nedavnih slučajeva narušavanja vazdušnog prostora članica EU i NATO, u vrijeme sve veće zabrinutosti da bi rat u Ukrajini mogao da se proširi izvan njenih granica.

Poljska je u utorak optužila Moskvu za namjerno narušavanje svog vazdušnog prostora, navodeći da je ruska izviđačka bespilotna letjelica nakratko prešla granicu, prenosi "B92".