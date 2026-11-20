NATO se otvoreno priprema za oružani sukob sa Rusijom, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je rekla da bi taj sukob, prema procjenama rukovodstva Alijanse, trebao da počne za tri do pet godina.

Zaharova je naglasila da Rusija nema namjeru da napadne bilo koju članicu NATO-a i da želi da živi u miru i harmoniji sa susjednim zemljama, prenosi Srna.