Evropska komisija predložila je usvajanje 22. paketa sankcija Rusiji usmjerenih na finansijske institucije i kripto platforme, izjavila je predsjednik Komisije Ursula fon der Lajen u video-obraćanju.

Osim novih sankcija finansijskim institucijama, Komisija namjerava da osnuje radnu grupu koja će raditi na sankcijama za platforme kripto imovine.

Nove sankcije bi bile usmjerene i na kompanije za električnu energiju i zabranile bi evropskim građanima da zauzimaju pozicije u kompanijama u Rusiji.

Komisija, takođe, predlaže način za sprovođenje zabrane izdavanja putnih viza bivšim ruskim borcima, što je dogovoreno u prethodnom paketu dok se ne utvrdi izvodljivost.