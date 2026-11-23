Autor:ATV redakcija
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Evropska komisija predložila je usvajanje 22. paketa sankcija Rusiji usmjerenih na finansijske institucije i kripto platforme, izjavila je predsjednik Komisije Ursula fon der Lajen u video-obraćanju.
Osim novih sankcija finansijskim institucijama, Komisija namjerava da osnuje radnu grupu koja će raditi na sankcijama za platforme kripto imovine.
Nove sankcije bi bile usmjerene i na kompanije za električnu energiju i zabranile bi evropskim građanima da zauzimaju pozicije u kompanijama u Rusiji.
Komisija, takođe, predlaže način za sprovođenje zabrane izdavanja putnih viza bivšim ruskim borcima, što je dogovoreno u prethodnom paketu dok se ne utvrdi izvodljivost.
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