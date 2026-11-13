Neprijatan gaf australijskog premijera: Mikrofon zabilježio razgovor koji nije bio za javnost

Australijski premijer Entoni Albaneze našao se u neprijatnoj situaciji nakon što je mikrofon slučajno zabilježio njegov razgovor o opasnosti od zračenja mobilnih telefona u predjelu prepona.

Australijski premijer razgovarao je u petak sa Krisom Bouenom, ministrom za klimatske promjene, uoči samita COP31 u Turskoj.

Na snimku njihovog razgovora vidi se kako Albaneze stavlja telefon u džep i govori Bouenu da bi trebalo da drži mobilni telefon dalje od srca jer „može da utiče na srčani ritam“.

Bouen mu je odgovorio da je "više zabrinut za svoje pantalone", na šta se premijer nadovezao riječima: "Zbog tvog k***".

Bouen se saglasio sa njim, dodajući: "Da, zbog mog k***, to je prilično važno, moglo bi se reći čak i važnije od srca".

Anthony Albanese and co-president of COP31, Climate Change Minister Chris Bowen, have been caught in a highly embarrassing on-air exchange, talking about the dangers of phone radiation to their penises. Read more: https://t.co/F6Vx7YmV5m https://t.co/cabFmU601Y — The Australian (@australian) November 13, 2026

Njih dvojica su potom prasnula u smijeh, ne znajući da ih neko snima, prenosi Telegraf.

Portparol premijera izjavio je: "Šalili su se između sastanaka".

Premijer Australije našao se u centru nekoliko kontroverzi nakon što je tokom svog drugog mandata počeo da se udaljava od tradicionalnog političkog komuniciranja i sve više okreće humoru i sadržajima koje kreiraju influenseri.

Ranije ove godine izazvao je nezadovoljstvo širom pacifičkog regiona zbog neukusne šale na račun japanske premijerke tokom jednog podkasta.

Lider australijskih laburista upitan je o poklonima koje je dobio, a tom prilikom je rekao da mu je japanska premijerka Sanae Takaiči tokom zvanične posete Australiji u maju poklonila dvije kraljevske dinje.

Sanae Takaiči Tanjug/Toru Hanai/Pool Photo via AP

Voditeljka podkasta Niki Ozborn upitala je Albanezea kako je Takaiči uspjela da "prokrijumčari" dinje kroz australijsku carinu, uz komentar da je japanska premijerka "ušla izgledajući kao Pamela Anderson", gestikulirajući rukama ispred grudi.

Premijer je ponovio njen gest i našalio se da je Takaiči donijela "nekoliko dinja, kao što to obično biva".

Članovi australijske opozicije ocenili su njegove komentare kao "prostačke i nedostojne funkcije premijera".

U istoj epizodi podkasta Albaneze je rekao da bi sa pjevačicom Kajli Minog želio da se "spetlja, oženi i izlazi". Kasnije se zbog tih izjava izvinio.

Kritike je izazvao i nakon što se pojavio u skeču sa komičarskim i podkast dvojcem Swag on the Beat. U njemu je glumio zastrašujućeg oca koji prijeti da će mladiću ponovo aktivirati dug za fakultet ukoliko slomi srce njegovoj kćerki.

Tokom predizborne kampanje 2025. godine, Albaneze se pojavljivao i sa voditeljkom podkasta Ebi Četfild, satiričnim portalom Betoota Advocate i jutjuberom Ozzy Man Reviews, pokušavajući da dopre do nove publike.

Albaneze se u srijedu obratio delegatima na samitu COP31 u Turskoj, poručivši da je Australija "ponosna što predvodi borbu protiv klimatskih promjena".

Australijski premijer napustio je Tursku ubrzo nakon poslovnog okruglog stola održanog u petak, a potom će se uputiti direktno na Filipine, gdje će prisustvovati samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).