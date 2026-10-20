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Netanjahu: Izrael i SAD imaju nedovršen posao u Iranu

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20.10.2026 06:43

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Нетанјаху: Израел и САД имају недовршен посао у Ирану
Foto: Tanjug/AP

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu na podršci uoči izbora u Izraelu, poručivši da dvojica lidera imaju nedovršen posao u vezi sa Iranom i proširenjem Avramovih sporazuma.

Tramp je Netanjahua nazvao velikim ratnikom i poručio mu da je čovjek kojeg želi uz sebe, uz ocjenu da očekuje njegovu ubjedljivu pobjedu na izborima.

Najmanje 53 vojnika poginula su, a više od 200 regruta je ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na vladin vojni kamp u pokrajini Šabva na jugu Jemena. Huti, koje podržava Iran, preuzeli su odgovornost za napad. Jemenska vlada zatražila je od Ujedinjenih nacija podršku za proglašenje tog pokreta terorističkom organizacijom.

Nastavljeni su i izraelski napadi na Pojas Gaze, u kojima je poginulo najmanje pet Palestinaca, među njima i dvoje djece. Istovremeno, Svjetski program za hranu UN najavio je obustavljanje pomoći za 500.000 ljudi zbog nedostatka sredstava.

Zbog pogoršane bezbjednosne situacije, izraelska vojska podigla je stepen pripravnosti uoči parlamentarnih izbora, zakazanih za 27. oktobar. Američke ambasade u 12 zemalja Bliskog istoka upozorile su svoje državljane na moguće napade Irana i grupa koje on podržava.

Tenzije oko Irana obilježile su i diplomatske aktivnosti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Teheran, dok je iranski ministar Abas Arakči optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da pokušava da uvuče SAD u novi rat.

Francuski predsjednik Emanuel Makron započeo je turneju po zemljama Persijskog zaliva posjetom Kuvajtu. Sa liderima regiona razgovaraće o energetskoj krizi, bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz i obezbjeđivanju dodatnih količina nafte i dizela za Francusku.

(RTS)

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