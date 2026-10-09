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Netfliks planira otpuštanje pet odsto radnika

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09.10.2026 16:22

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Нетфликс
Foto: pexels

Američka medijska kompanija "Netfliks" planira smanjenje radne snage za oko pet odsto, javili su danas mediji.

Prema tim navodima, "Netfliks" bi tokom sedmice mogao da objavi najavljeno otpuštanje radne snage.

Kompanija je posljednji put izvršila smanjenje radne snage 2022. godine i to se odnosilo na oko dva odsto zaposlenih.

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"Netfliks" je pod pritiskom nakon nedavnog neuspjelog pokušaja da otkupi "Vorner bros". Kompanija je osnovana 1997. godine, a sjedište joj je u mjestu Los Gatos u Kaliforniji, prenosi Srna.

Od 2013. godine "Netfliks" radi na produkciji sopstvenih filmova, serija i televizijskih programa. Ima oko 17.000 zaposlenih.

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Netfliks

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otpuštanje radnika

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