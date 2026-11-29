Antivladini protesti u Tirani, održani u subotu na dan kada Albanija obilježava 114. godišnjicu nezavisnosti, eskalirali su u jedan od najžešćih sukoba od početka višemjesečnih nemira, a policija je u razbijanju mase upotrijebila i dronove za bacanje suzavca iz vazduha.

Prema snimcima i izvještajima s terena, snage bezbjednosti koristile su bespilotne letjelice kako bi iz vazduha ispuštale suzavac na okupljene demonstrante na trgu.

🚨🇦🇱 WATCH: ALBANIAN POLICE DEPLOY TEAR GAS FROM DRONES DIRECTLY ABOVE PROTESTERS IN TIRANA, PUTTING CITIZENS AT RISK OF BEING STRUCK BY GAS CANISTERS AND EXPOSED TO TOXIC CHEMICAL AGENTS #AlbaniaProtest #Albania #FreeAlbania https://t.co/9wklTD88iV — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Učesnici protesta su na to odgovorili tako što su uspjeli da obore najmanje jedan policijski dron, nakon čega su ga na ulici potpuno razbili.

Albania deploys DRONE to DROP TEAR GAS on ANTI-GOVERNMENT PROTESTERS UAV flies overhead, releasing GRENADE after GRENADE into crowd Protesters manage to BRING DOWN one DRONE and SMASH it to pieces https://t.co/CZ7dRtiY78 — RT (@RT_com) November 28, 2026

Pored suzavca sa zemlje i iz vazduha te vodenih topova, policija je protiv demonstranata koristila i gumene metke.

Iako su prvi izvještaji govorili o osam hospitalizovanih, prema ažuriranim podacima albanskog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, ukupan broj povrijeđenih u subotnjim sukobima porastao je na 30.

Među povrijeđenima je devet policajaca, 12 demonstranata, šest medijskih radnika te troje slučajnih prolaznika. Iz ministarstva je potvrđeno da su svi zbrinuti pacijenti u stabilnom stanju. Prema prvim podacima, policija je uhapsila najmanje troje demonstranata.

Napadi na ministarstva, Centralnu banku i sjedište vladajuće stranke

Hiljade građana, koji su u prijestonicu stigli iz svih dijelova Albanije, ali i iz dijaspore, prvobitno su se mirno okupili na Skenderbegovom trgu uzvikujući „Ostavka!“ i noseći transparente s porukama poput „Albanija nije na prodaju“.

Situacija je izmakla kontroli nakon što se kolona uputila prema Bulevaru mučenika nacije i zgradi Vlade. Manje grupe maskiranih osoba izdvojile su se iz mase te kamenjem i molotovljevim koktelima zasuli policiju i objekte, a meta napada bilo je i sjedište vladajuće Socijalističke partije.

Demonstranti su razbijali prozore na zgradama Ministarstva saobraćaja i Centralne banke, pokušali da provale vrata Ministarstva unutrašnjih poslova te da se probiju do kancelarije premijera Edija Rame, ali ih je policija potisnula. Uništavane su i ulične nadzorne kamere, dok su jake policijske snage vršile detaljne kontrole vozila na svim ulazima u Tiranu.

Povodom nove eskalacije nasilja oglasila se i Evropska unija, kojoj Albanija teži da pristupi do 2030. godine. Iz EU su zatražili istragu zbog navoda o prekomjernoj upotrebi policijske sile te pozvali sve strane na hitnu deeskalaciju tenzija.

Okupljeni građani poručili su da ne odustaju od zahtjeva za smjenom premijera Edija Rame, koji je na vlasti od 2013. godine, ističući korupciju, siromaštvo i masovno iseljavanje kao glavne razloge izlaska na ulice. Penzioneri su ukazali na težak život s primanjima od svega 120 evra mjesečno, dok su studenti zatražili promjenu čitavog sistema.

Subotnji protesti nastavak su talasa demonstracija koji traje od kraja maja, poznatog u javnosti kao pokret „Flamingo“. Prvobitni povod bio je otpor velikom luksuznom turističkom projektu na južnoj obali Albanije, povezanom s investicionom kompanijom Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa. Pokretu su se u septembru pridružili studenti, tražeći bolje obrazovanje i životni standard, nakon čega su zahtjevi prerasli u direktan pritisak za odlazak Rame s vlasti, prenosi Kliks.