Broj zaraženih malim boginjama u SAD raste, ali ni u Njemačkoj stanje nije savršeno, upozorio je bivši ministar zdravstva Karl Lauterbah, zahtevajući odlučnije epidemiološke mjere.

"Iskreno, ni u Njemačkoj nije perfektno. Zaraza stalno izbija, dakle nismo eliminisali boginje," rekao je Lauterbah za list Rajniše post od petka.

Prema njegovim riječima, potrebno je povećati stopu vakcinacije u Njemačkoj. "Stopa vakcinisanosti djece koja polaze u školu je nešto malo iznad 90 odsto. To nije idealno."

"Status koji su SAD sada izgubile, mi nismo nikada ni dostigli," rekao je Lauterbah ukazujući na pojavu boginja u Americi posle više od četvrt veka potpuno bez zaraze.

U SAD je od početka 2025. izbilo više talasa visokoinfektivnih morbila, a eksperti to pripisuju paloj stopi imunizacije.

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Prema instrukcijama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), za trajno suzbijanje malih boginja potrebna je stopa imunizacije od 95 odsto sa dve doze vakcine.

Vlasti u Njemačkoj treba više da rade i na objašnjavanju pretnje, nastavio je Lauterbah.

"Moramo stalno da naglašavamo da infekcija kod djece može da izazove ozbiljne, ponekad trajne posljedice," dodao je ministar u prethodnoj njemačkoj vladi, sada poslanik socijaldemokrata u Bundestagu.