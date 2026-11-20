Britanska antimonarhistička organizacija "Republika" dostavila je policiji i Krunskom tužilaštvu dosije od 80 stranica sa dokazima u vezi sa bivšim princom Endruom Mauntbatenom-Vindzorom, pozivajući nadležne da sprovedu detaljnu istragu svih sumnji na krivična djela.

Organizacija je saopštila da dosije ukazuje na više oblasti koje zahtijevaju provjeru, ali nije objavila njegov konkretan sadržaj, navodeći da je on poverljiv po savjetu pravnika, prenio je GB njuz.

Prema pisanju organizacije, navodi se odnose na moguću zloupotrebu javne funkcije.

Mauntbaten-Vindzor, drugi sin pokojne kraljice Elizabete II, uhapšen je u februaru ove godine, na svoj 66. rođendan, zbog sumnji da je, dok je obavljao funkciju britanskog trgovinskog izaslanika, odavao poverljive informacije osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

On je dosljedno negirao bilo kakvu krivicu.

"Republika", koja se zalaže za ukidanje monarhije, ranije je najavila da će pokrenuti privatnu tužbu protiv njega, ali je nakon hapšenja odlučila da dokaze prepusti policiji i tužilaštvu.

Anti-monarchy group hands over 'evidence' on Andrew to police and CPS as it calls for investigation https://t.co/15tH9ngy7b — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

Organizacija je navela da su visoki troškovi i složenost privatnog krivičnog postupka uticali na tu odluku.

Izvršni direktor organizacije Grejem Smit rekao je da je važno da policija ispita sve dostavljene dokaze, naglašavajući da grupa ne tvrdi da je Mauntbaten-Vindzor kriv ili nevin, već traži da se svi navodi istraže i da svi budu jednaki pred zakonom.

Policija doline Temze potvrdila je da je istraga o sumnji na nedolično ponašanje u obavljanju javne funkcije i dalje u toku.

Portparol policije je naveo da istražitelji razmatraju sve razumne pravce ispitivanja, ali nije izneo detalje, prenosi Tanjug.