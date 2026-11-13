Logo

Njemačka prezadužena: Milioni ljudi ne mogu da vraćaju dugove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 13:50

Komentari:

0
Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.
Foto: pexels/Claudia Solano

U Njemačkoj je prezaduženo 7,36 miliona odraslih stanovnika, a stopa je porasla na 10,58 odsto, pri čemu je najteže pogođena savezna pokrajina Bremen.

Među mlađima od 30 godina broj prezaduženih brzo raste, a kao važan okidač navode se ponude „kupi sada, plati kasnije“.

Više od sedam miliona ljudi u Njemačkoj nalazi se u dužničkoj zamci. Prema novom „Atlasu dugova“ kreditne agencije „Kreditreform“ (Creditreform), broj prezaduženih osoba starijih od 18 godina porastao je za više od četiri odsto, odnosno za 293.000 slučajeva u odnosu na prethodnu godinu. Podaci se odnose na stanje od 1. oktobra.

„Finansijska situacija privatnih potrošača dodatno se pogoršala“, izjavio je Patrik-Ludvig Hanc, rukovodilac ekonomskih istraživanja u kompaniji „Kreditreform“. Naglo povećanje troškova života, energije i stanovanja opterećuje potrošnju, dok se situacija na tržištu rada dodatno komplikuje.

Bolest, zavisnost i nesreće najčešći su uzroci prezaduženosti i čine više od 18 odsto slučajeva. Nezaposlenost učestvuje sa 16,8 odsto, a slijedi loše upravljanje kućnim budžetom sa 11,7 odsto.

Zašto je sve više mladih u problemima?

Iako odrasli mlađi od 30 godina ne čine najveću grupu među prezaduženima, broj pogođenih u ovoj kategoriji nesrazmjerno je porastao za 5,8 odsto na 1,17 miliona.

Dugovi mladih često su posljedica prekomjerne potrošnje podstaknute modelima plaćanja „kupi sada, plati kasnije“. Prema rečima Ines Moers iz Saveznog udruženja službi za savjetovanje o dugovima, mnogi nisu ni svjesni da na taj način uzimaju kredit. Od 20. novembra, u skladu sa Direktivom Evropske unije o potrošačkim kreditima, pružaoci ovih usluga moraće da provjeravaju kreditno-poslovnu sposobnost klijenata čak i za iznose do 200 evra.

Velike regionalne razlike i polni odnos

Pokrajina Bremen ima najveću stopu prezaduženosti sa 15,89 odsto, a slijede Sjeverna Rajna-Vestfalija (13,19 odsto) i Saksonija-Anhalt (13,08 odsto). Najniže stope bilježe Bavarska (7,58 odsto) i Baden-Virtemberg (8,73 odsto). U pojedinim istočnonjemačkim pokrajinama stope su ispod nacionalnog prosjeka zbog nižih troškova stanovanja i starije populacije.

Na nivou cijele zemlje, oko 4,39 miliona muškaraca pokazuje znake prezaduženosti u poređenju sa 2,97 miliona žena. Hanc ističe da su muškarci češće samozaposleni, skloniji većoj potrošnji i manje spremni da ograniče izdatke kada im se prihodi smanje.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Dugovi

ekonomija

Nezaposlenost

Komentari (0)

Pročitajte više

Milica Todorović pjevačica koncerti nastupi album pjesme

Scena

Milica Todorović slomljena od bola: Njena majka objavila tužne vijesti

38 min

0
Đokić osudio potez Lagumdžije: Uznemirujuće i neprihvatljivo

Republika Srpska

Đokić osudio potez Lagumdžije: Uznemirujuće i neprihvatljivo

50 min

0
Vocap

Nauka i tehnologija

Sumnjate da neko krišom čita vaše poruke? Evo kako da provjerite

51 min

0
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović

BiH

Čović najavio intenzivne pregovore

51 min

0

Više iz rubrike

Dječak se igra dok se zgrada urušava u Bruklinu.

Svijet

(UZNEMIRUJUĆE) Djeca se bezbrižno igrala, a onda je cijela zgrada počela da se ruši

56 min

0
Pokušaj ubistva Sergeja Zavorotnog

Svijet

Raznesen auto u Moskvi: Na meti pomoćnik bivšeg premijera Ukrajine

2 h

0
Kremlj: Putin nikad nije odbijao kontakte sa Evropljanima

Svijet

Kremlj: Putin nikad nije odbijao kontakte sa Evropljanima

2 h

0
Rotacija ili spin je kružno kretanje objekta oko centralne ose. Ravna figura može da se rotira bilo u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu oko okomite centralne ose koja preseca bilo gde unutar ili izvan figure. Čvrsta figura ima beskonačan broj mogućih centralnih osa i pravaca rotacije.

Svijet

Muškarac preminuo kada je progutao kuglicu od tijesta u kojoj je bio eksploziv

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima