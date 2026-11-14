Njemačka se vraća na stari režim: Zbog nedostatka gasa prelaze na ugalj

Njemačko Ministarstvo ekonomije pripremilo je nacrt zakona o korišćenju starih termoelektrana na ugalj zbog moguće nestašice gasa tokom zime, pri čemu će se operativni troškovi prebaciti na potrošače, objavio je list "Tagešpigel".

Nacrt zakona predviđa korišćenje rezervnih termoelektrana na ugalj ili termoelektrana koje su planirane za zatvaranje 2026, 2027. i 2028. godine.

Operatorima će biti naređeno da drže osoblje i gorivo u pripravnosti, a troškove će nadoknaditi potrošači kroz naknade za energiju.

List podsjeća da su njemačka skladišta gasa trenutno popunjena samo 58 odsto.

Prema podacima udruženja njemačkih operatera sistema skladištenja gasa /INES/, u slučaju jake zime rezerve gasa mogle bi biti iscrpljene do januara.

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Ministarstvo ekonomije očekuje da će ugalj i lož ulje omogućiti zemlji da uštedi gas i smanji cijene energije.

Međutim, nacrt zakona oštro su kritikovali Zeleni i Socijaldemokratska partija /SPD/, predstavnik Zelenih Mihael Kelner rekao je da Ministarstvo "zaboravlja da popuni skladišta i sada u stanju panike vraća stare termoelektrane na lož ulje i ugalj", prenosi Srna.

Podsjetio je da su rezervne termoelektrane na ugalj potrebne za vanredne situacije, a ne za miješanje u tržište kada cijene porastu.

S druge strane, SPD sumnja da zakon ispunjava zahtjeve EU i klimatske ciljeve.

Rojters je ranije javio da njemačka Vlada radi na povećanju strateških rezervi gasa što bi moglo da potraje nekoliko godina, a troškove bi snosili njemački poreski obveznici.