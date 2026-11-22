Njemačka ministarka pravde Stefanie Hubig pripremila je izmjenu zakona prema kojoj bi muškarci koji ubiju partnerku ili bivšu partnerku zato što ih je napustila ubuduće bili osuđivani za teško ubistvo, za koje je propisan doživotni zatvor.

Prema nacrtu zakona u koji je uvid imao njemački list Bild am Sonntag, u član 211 Krivičnog zakonika, koji definiše teško ubistvo, izričito bi se upisali "motivi zasnovani na polu ili drugi motivi koji iskazuju prezir prema čovjeku".

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Cilj je da se zločini, kada muškarac ubije ženu jer ga napušta ili ne prihvata da ona sama odlučuje o svom životu, jasno tretiraju kao teško ubistvo.

"Gotovo svaki dan u Njemačkoj muškarac ubije svoju partnerku ili bivšu partnerku, ili to pokuša. Ko ubije ženu zato što ga želi napustiti, mora biti kažnjen kao ubica", rekla je Hubig.

Ovakva djela u Njemačkoj se i danas mogu kvalifikovati kao teško ubistvo, ali se to ne dešava uvijek. Hubig navodi da sudovi u nekim slučajevima uzimaju u obzir da počinilac "nije znao izlaz" i da je bio "smrtno tužan", pa ga osude za obično ubistvo, a ne za teško ubistvo.

Razlika u kazni je velika. Za teško ubistvo njemački zakon propisuje doživotni zatvor i ono ne zastarijeva, dok je za obično ubistvo predviđeno od pet do 15 godina zatvora.

Dio ženskih organizacija traži da ubistvo žene u Njemačkoj postane posebno krivično djelo, ali Hubig to odbija. Takvo rješenje, kaže, "nema nikakve prednosti u odnosu na ono što planiramo, a ima daleko veće nedostatke".

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Prema saveznom izvještaju njemačke policije za 2024. godinu, koji su predstavili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savezna kriminalistička kancelarija te godine u Njemačkoj je ubijeno 308 žena. Njih 132 ubili su partneri ili bivši partneri, prenosi Kliks.