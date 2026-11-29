Njemački ministar za životnu sredinu Karsten Šnajder pozvao je na preoblikovanje rijeke Rajni da bi se zaštitio teretni transport i poboljšalo skladištenje vode kako klimatske promjene napreduju.

"Moramo da prilagodimo rijeku kako bismo dugoročno zaštitili teretni transport", rekao je Šnajder za list "Kelner Štat-Ancajger", naglašavajući značaj Rajne za njemačku industriju.

On je pozvao njemačke savezne pokrajine da ulože sredstva za finansiranje vodne infrastrukture, prenosi "Dojče vele".

Nizak vodostaj na Rajni ove godine je poremetio plovidbu, primoravajući teretne brodove da nose lakše terete i povećavajući troškove transporta za preduzeća koja se oslanjaju na plovni put.

Šnajder, iz Socijaldemokratske partije lijevog centra, želi da rijeci da više prostora, umjesto da je produbljuje.

Njegovi prijedlozi uključuju obnavljanje pritoka i bivših rječnih kanala i korišćenje poplavnih ravnica za skladištenje vode.

Ministar životne sredine i saobraćaja Sjeverne Rajne-Vestfalije Oliver Krišer pozvao je na akcioni plan "Rajna 2050" koji uključuje stručnjake i pokrajine duž rijeke.

On je rekao da su i prirodna područja za zadržavanje vode i ciljana poboljšanja plovnih kanala potrebni da bi se zaštitila budućnost Rajne kao transportne rute, izvora vode i ekosistema, prenosi Srna.