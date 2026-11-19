Pripadnici njemačke carinske službe iz Pasaua tokom kontrole u srijedu, 18. novembra, otkrili tri migranta koji su se krili u tovarnom prostoru teretnog vozila iz Bosne i Hercegovine.

Kontrola je izvršena u u Industrijskoj ulici, a riječ je o osobama koje su prokrijumčarene u Nemačku.

Tokom kontrole vozila sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama, službenici i vozač su čuli kucanje i povike iz tovarnog prostora.

Pripadnici savezne policije i carinski istražitelji su nakon toga otvorili poluprikolicu, koja je bila natovarena mrkim ugljem i obezbijeđena carinskom plombom.

Ušli u kamion u Sloveniji

Trojica muškaraca - državljanin Nigerije, državljanin Gane i državljanin Maroka - imaju između 19 i 26 godina. Nisu mogli da pokažu lična dokumenta, a njihovo zdravstveno stanje je bilo stabilno.

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Prve istrage su pokazale da je vozač (26) iz Bosne i Hercegovine ušao u zemlju preko prelaza Suben na auto-putu A3. Tokom ispitivanja, prokrijumčareni muškarci su izjavili da su u kamion ušli u Sloveniji uz pomoć nepoznate osobe i bez znanja vozača.

Protiv njih su podnesene prijave i danas su privedeni sudiji. Vozač je uspio uvjerljivo da dokaže da nije znao ništa o migrantima u kamionu, te se u istražnom postupku vodi kao svjedok, pišu Nezavisne novine.