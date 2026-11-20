Ministar odbrane Njemačke Boris Pistorijus pozvao je Evropljane da ne odbijaju poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina da posjete Moskvu, jer bi to poslalo potpuno pogrešan signal.

"Treba da razgovaramo. Samo oni koji razgovaraju mogu da postignu rezultate", rekao je Pistorijus magazinu "Špigl" tokom posjete Varšavi.

Prema njegovim riječima, poziv Evropljanima da dođu u Moskvu treba "pozdraviti u svakom pogledu".

Putin je juče u Šendženu rekao novinarima da je Rusija pozvala Evropljane preko diplomatskih kanala da dođu u Moskvu i razgovaraju o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, prenosi Srna.