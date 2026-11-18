Gradsko veće Manhajma namerava da odborniku koji je održao svingersku žurku u sali za sastanke izrekne novčanu kaznu, javlja njemački list "Bild".

Tabloid je došao u posed nacrta rezolucije gradskog vijeća pred sastanak u utorak, gdje je na dnevnom redu izricanje kaznene mjere od 750 evra, zbog nemilog događaja od letos.

"Gradsko veće Manhajma osuđuje zloupotrebu sale većnice za neovlašćeni događaj", navodi se u rezoluciji.

Odbornik Žilijen Fera (35) je krajem avgusta održao "okupljanje posvećeno lokalnoj politici" u prostoriji 58a, koja obično služi kao sala za sastanke i biračko mjesto. Fera je poslije ispričao kako je sastanak bio nešto neposrednije prirode.

"Bilo nas je ukupno devetoro – dvije žene i sedam muškaraca, pri čemu su dvojica muškaraca, nažalost, bila pomalo stidljiva i samo su posmatrala", ispričao je Fera medijima krajem avgusta.

Orgija je trajala sat vremena, nakon čega je Fera uredno zaključao salu i vratio ključ portiru.

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Fera se bunio protiv najavljene kaznene mjere, navodeći da u opštinskim propisima i poslovniku gradske većnice ne postoji zabrana takvih aktivnosti. Pokušao je da tuži gradonačelnika regionalnom sudu u Kalsrueu, ali je odbijen zbog "pristrasnosti".

Fera, inače nudistički aktivista, insistira da je orgija bila legitiman sastanak o političkim temama.

"Pošto nije bilo riječi o čisto teorijskoj diskusiji, već o događaju sa snažnim praktičnim fokusom, mogli su se steći vrijedni uvidi u konkretan dizajn traženog nudističkog svingerskog raja", rekao je on, kako navodi "Bild".