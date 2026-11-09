Zbog pokemon karata noću ostavio kćerku (6) samu ispred prodavnice

Otac šestogodišnje djevojčice iz američke savezne države Južna Karolina uhapšen je jer ju je ostavio da spava ispred prodavnice Target kako bi mu sačuvala mjesto u redu za kupovinu novog izdanja Pokemon kolekcionarskih karata, saopštila je lokalna policija.

Otac šestogodišnje djevojčice iz američke savezne države Južna Karolina uhapšen je jer ju je ostavio da spava ispred prodavnice Target kako bi mu sačuvala mjesto u redu za kupovinu novog izdanja Pokemon kolekcionarskih karata, saopštila je lokalna policija.

Džon-Majkl Duli (35) uhapšen je nakon što je policija dobila prijavu o djetetu koje se bez nadzora nalazi ispred prodavnice Target u Čarlstonu, navodi se u saopštenju policijske uprave tog grada, preneo je ABC Njuz.

Prema navodima policije, veliki broj kupaca okupio se ispred prodavnice tokom noći, očekujući puštanje u prodaju novog izdanja Pokemon karata.

Kćerki dao jastuk i ćebe, pa je ostavio da spava u redu ispred prodavnice

Svjedoci su policiji rekli da je Duli ćerki dao jastuk i ćebe, a zatim je, nešto posle jedan sat ujutru, ostavio da spava u redu ispred prodavnice.

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Kada se nije vratio ni nakon približno sat vremena, zabrinuti kupci pozvali su policiju.

Kada se Duli vratio, svjedoci su ga identifikovali policijskim službenicima, koji su ga potom uhapsili.

Priznao da se vratio kući

Tokom razgovora sa istražiteljima, Duli je priznao da se vratio kući, ostavivši ćerku bez nadzora kako bi sačuvao mjesto u redu i izbegao da propusti priliku za kupovinu karata, saopštila je policija.

Djevojčica nije povrijeđena, a predata je na hitno zbrinjavanje i zaštitu Službi za socijalni rad savezne države Južna Karolina, dok je otac optužen za nezakonito postupanje prema detetu.

Portparol kompanije Target izjavio je za ABC Njuz da je prodavnica u trenutku incidenta bila zatvorena i da će kompanija sarađivati sa policijom tokom istrage,piše Glas Srpske.