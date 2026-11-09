Logo

Zbog pokemon karata noću ostavio kćerku (6) samu ispred prodavnice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 07:07

Komentari:

0
Pokemon karte za razmjenu prikazane su u Sajčuatu, u Masačusetsu, 8. septembra 1999. godine.
Foto: AP Photo/Charles Krupa, file / Tanjug

Otac šestogodišnje djevojčice iz američke savezne države Južna Karolina uhapšen je jer ju je ostavio da spava ispred prodavnice Target kako bi mu sačuvala mjesto u redu za kupovinu novog izdanja Pokemon kolekcionarskih karata, saopštila je lokalna policija.

Otac šestogodišnje djevojčice iz američke savezne države Južna Karolina uhapšen je jer ju je ostavio da spava ispred prodavnice Target kako bi mu sačuvala mjesto u redu za kupovinu novog izdanja Pokemon kolekcionarskih karata, saopštila je lokalna policija.

Džon-Majkl Duli (35) uhapšen je nakon što je policija dobila prijavu o djetetu koje se bez nadzora nalazi ispred prodavnice Target u Čarlstonu, navodi se u saopštenju policijske uprave tog grada, preneo je ABC Njuz.

Prema navodima policije, veliki broj kupaca okupio se ispred prodavnice tokom noći, očekujući puštanje u prodaju novog izdanja Pokemon karata.

Kćerki dao jastuk i ćebe, pa je ostavio da spava u redu ispred prodavnice

Svjedoci su policiji rekli da je Duli ćerki dao jastuk i ćebe, a zatim je, nešto posle jedan sat ujutru, ostavio da spava u redu ispred prodavnice.

Никола Јокић

Košarka

Povrijedio se Nikola Jokić

Kada se nije vratio ni nakon približno sat vremena, zabrinuti kupci pozvali su policiju.

Kada se Duli vratio, svjedoci su ga identifikovali policijskim službenicima, koji su ga potom uhapsili.

Priznao da se vratio kući

Tokom razgovora sa istražiteljima, Duli je priznao da se vratio kući, ostavivši ćerku bez nadzora kako bi sačuvao mjesto u redu i izbegao da propusti priliku za kupovinu karata, saopštila je policija.

Djevojčica nije povrijeđena, a predata je na hitno zbrinjavanje i zaštitu Službi za socijalni rad savezne države Južna Karolina, dok je otac optužen za nezakonito postupanje prema detetu.

Portparol kompanije Target izjavio je za ABC Njuz da je prodavnica u trenutku incidenta bila zatvorena i da će kompanija sarađivati sa policijom tokom istrage,piše Glas Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pokemon kartice

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Rotacija

Svijet

Zaplijenjeno crveno zlato: I Karabinjeri šokirani otkrićem kod djevojke iz BiH

13 h

0
Nemački kancelar Fridrih Merc prisustvuje sastanku nemačkog saveznog parlamenta, Bundestaga, u zgradi Rajhstaga u Berlinu, Nemačka, u sredu, 14. oktobra 2026. (

Svijet

Merc će predložiti Ajgnerovu da zamijeni Štajnmajera

14 h

0
Ljudi se okupljaju na mjestu gdje je putnički voz iskliznuo iz šina u Al-Ajatu, Giza, Egipat, u nedjelju,

Svijet

Nesreća u Egiptu: Voz iskliznuo iz šina, 50 ljudi povrijeđeno

21 h

0
Policajci stoje u blizini trga u Krakovu, u Poljskoj, u nedjelju, 8. novembra 2026. godine, gdje je prethodnog dana više ljudi ranjeno iz vatrenog oružja.

Svijet

Policija otkrila nove detalje o napadaču iz Krakova: Ubio roditelje i sestru

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima