Nova pravila za strance u Njemačkoj: Jedan registar i brže priznavanje diploma ljekarima

Za strane državljane koji žive i rade u Njemačkoj ili se spremaju da žive i rade u ovoj državi, 1. novembra počinje primjena dijela novih propisa o digitalizaciji uprave za strance.

Bundestag je 9. jula usvojio Zakon o daljem razvoju digitalizacije uprave za migracije, a zakon je objavljen u Službenom listu 28. jula. Savezna vlada navodi da je cilj rasteretiti upravu i ubrzati postupke za stranke. Centralni registar stranaca (AZR) zato će se više koristiti za čuvanje i razmjenu dokumenata i podataka potrebnih u postupcima boravka.

Prema pregledu njemačkog Informacionog saveza za azil i migracije, zakonom se proširuje čuvanje i ponovna upotreba biometrijskih podataka, odnosno fotografija, otisaka prstiju i potpisa. Olakšava se i pristup dokumentima iz viznog postupka. U registru će se čuvati i podaci o socijalnim davanjima te dokumenti za utvrđivanje identiteta.

Prema izvještaju Odbora za unutrašnje poslove Bundestaga, u istom registru centralno će se čuvati i garantna izjava. To je izjava kojom neko u Njemačkoj preuzima troškove boravka gosta iz inostranstva.

Izmjene ne stupaju na snagu odjednom. Dio se primjenjuje od 1. novembra 2026. godine, dio od 1. maja 2027. godine, a neke tek kada se steknu tehnički uslovi.

Šest mjeseci zaštite nakon gubitka posla

Istim zakonom u njemački Zakon o boravku unesena je odredba iz evropske direktive o jedinstvenoj dozvoli. Stranci sa dozvolom boravka radi zaposlenja, izdatom na osnovu članova od 18a do 21 tog zakona, nakon gubitka posla zadržavaju pravo boravka još šest mjeseci. Za žrtve izrabljivanja na radu taj rok iznosi devet mjeseci.

Ljekari direktno na ispit

Od 1. novembra u većem dijelu primjenjuje se i Zakon o ubrzanju priznavanja stranih kvalifikacija u zdravstvu. Prema ranijem saopštenju Saveznog ministarstva zdravstva, za ljekare, stomatologe i farmaceute pravilo postaje direktan ispit znanja, a provjera dokumenata biće samo jedna od mogućnosti.

Znanje jezika moći će da se provjeri i prije priznavanja kvalifikacije. Odobrenje za rad ljekara u izuzetnim slučajevima moći će da se izda i bez vremenskog ograničenja.

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