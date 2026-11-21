U Francuskoj se danas održavaju novi protesti zbog visokih troškova života, a u Parizu se očekuje između 15.000 i 30.000 demonstranata, koji zahtijevaju povećanje zarada i konkretne socijalne i ekonomske mjere vlade.

Francuska policija odobrila je protestnu šetnju od Trga Republike do Trga Nacije u Parizu, preko bulevara Volter, saopštila je policijska prefektura, javlja BFM TV.

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Policija je navela da je za drugi prijavljeni skup, koji je trebalo da se održi na alternativnoj trasi, djelimično zabranjena predviđena ruta iz bezbjednosnih razloga, uz nalog da se demonstranti priključe trasi koju su dogovorili sindikati.

Na Trgu Republike u Parizu demonstranti su počeli da se okupljaju, a pojedine grupe organizovale su performanse i simbolične akcije kojima ukazuju na stanje u javnim službama, obrazovanju i sistemu socijalne zaštite.

Poslanica Evropskog parlamenta iz redova stranke Nepokorena Francuska (LFI) Manon Obri optužila je vladu da čini sve kako bi protestni pokret oslabio i izgubio zamah.

Ona je za BFM izjavila da građani neće odustati od svojih zahtjeva zbog približavanja zime i predsjedničkih izbora, jer, kako je navela, "niko nema luksuz da čeka šest mjeseci".

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Obri je zatražila hitne političke i socijalne mjere i poručila da vlada mora da sasluša zahtjeve građana ili da ode sa vlasti prije predviđenog roka.

Ona je kritikovala i predloženi budžet, upozoravajući da bi vlada mogla ponovo da primijeni član 49.3 francuskog Ustava, koji omogućava usvajanje zakona bez glasanja u parlamentu, osim ukoliko se ne izglasa nepovjerenje vladi.

U tom slučaju, kako je navela, trebalo bi podnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi.

Studentski i srednjoškolski sindikati ocijenili su da su mjere vlade nedovoljne i poručili da neće odustati od svojih zahtjeva.

Predstavnik Sindikalne unije srednjoškolaca Rijad Rani izjavio je da su učenici do sada dobili samo "mrvice", dok zahtijevaju mnogo više, uključujući obnovu školskih zgrada.

- Nećemo odustati, ići ćemo do kraja - poručio je Rani.

Studentske organizacije zahtijevaju mjere za suzbijanje siromaštva među studentima, ukidanje selekcije prilikom upisa na univerzitete i povećanje broja dostupnih mjesta na fakultetima, prenosi Tanjug.

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Na prethodnim protestima, održanim 17. novembra, učestvovalo je između 146.000 ljudi, prema podacima vlade, i 500.000, prema procjenama sindikata CGT.

Demonstranti su tada iznijeli širok spektar zahtjeva, a protesti su prvobitno organizovani na poziv sindikata zaposlenih u javnom sektoru.