Novi snimci sobe za mučenje: Pogledajte šta je policija zatekla u vili

Španski mediji objavili su snimak unutrašnjosti „sobe za mučenje“ u jednoj vili u Esteponi, mjestu u španskoj pokrajini Malaga, gdje je u iznenadnoj akciji policije uhapšena grupa od sedam srpskih državljana zbog sumnje da su u toj prostoriji mučili svoje žrtve.

Na snimku koji su objavili španski mediji može da se vidi stolica koja stoji na sredini sobe, a koja je, kao i ostatak prostorije, obložena plastikom. Pored stolice se vidi čekić koji je, kako se navodi, najvjerovatnije korišćen za prebijanje zatočenika, a na podu je i jedan pištolj. Mogu se vidjeti i plastične vezinice kojima su vezivane žrtve.

Policija je u vili i njenoj okolini pronašla i dvije jurišne puške AK-47, pištolj i tri okvira. Oružje je poslato na balističko vještačenje kako bi se provjerilo da li je korišćeno u drugim krivičnim djelima, između ostalog u Marbelji, koja se nalazi samo 30 kilometara od Estepone.

Prijetile zatvorskim čuvarima

Mediji u Španiji posvetili su veliku pažnju ovom slučaju. Među brojnim izvještajima navodi se i da je grupa od sedam uhapšenih Srba prijetila zatvorskim čuvarima da će „biti problema“ ako ih razdvoje u pritvoru. Iako su na kraju ipak razdvojeni, problema do sada nije bilo, navode španski mediji.

🩸La Policía desmantela en Estepona un cuarto de torturas de una red de narcotraficantes.



🔴Los agentes han logrado rescatar con vida a dos hombres con signos de haber sufrido violencia.



🎯#DirectoAlGrano22S pic.twitter.com/xRviTk8qw9 — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 22, 2026

Ono što je zapelo za oko zatvorskim čuvarima jeste da su svih sedmorica Srba izuzetno visoke i krupne građe, pošto „najniži od njih ima oko 190 centimetara“.

Uhapšeno je sedam državljana Srbije: Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon J. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31).

„Ako se ne javim za 10 minuta, zovi policiju“

Sve je počelo kada je jedan od muškaraca koji su bili mučeni, prije odlaska u vilu, rekao svojoj partnerki da se radi o „sumnjivim poslovima“ i da, ako joj se ne javi u roku od deset minuta, pozove policiju i da im tu adresu.

Tako je i bilo. Žena je nazvala policiju, a kada su policajci stigli na lice mjesta uslijedio je haos. Jedan od muškaraca, go i sav krvav, izletio je kroz vrata i rekao da je otet, da ga muče i da „žele da ga ubiju“.

Istovremeno su dvojica muškaraca sa prekrivenim licima i rukavicama otpornim na sječenje pokušala da pobjegnu. Jedan od njih je, prema policijskoj dokumentaciji, imao predmet koji je izgledao kao vatreno oružje, pa je policajac ispalio hitac upozorenja. U potjeri su povrijeđena trojica policajaca.

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Dvojica oslobođenih muškaraca identifikovana su kao Miguel Anhel iz Kadiza (45) i Hamza iz Seute (31). Obojica imaju kriminalne dosijee, a policija radi sa hipotezom da su bili povezani sa istom organizacijom i da su mučeni zbog navodnog neuspjeha u izvršenju nekog posla, odnosno u okviru obračuna unutar kriminalne grupe.

Policija razmatra i mogućnost da im se dodijeli status zaštićenih svjedoka, iako je jedan od njih u međuvremenu takođe završio u zatvoru. Istraga se nastavlja analizom bioloških tragova pronađenih u vili, a identifikovano je još nekoliko srpskih državljana koji se povezuju sa ovom grupom.