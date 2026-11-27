Američke bezbjednosne službe suočene su s novim izazovom u zaštiti političkog vrha zemlje. Prema informacijama koje je sredinom novembra objavio Si-En-En (CNN), među potencijalnim metama iranskih napada nalaze se visoki predstavnici administracije Donalda Trampa, a američki obavještajci upozoravaju i na mogućnost upotrebe hemijskog oružja ili takozvane prljave bombe u Vašingtonu. Koliko su bezbjednosne prijetnje promijenile svakodnevicu američkih zvaničnika pokazuje i činjenica da njih oko šest danas stanuje u vojnim kompleksima, odvojeno od ostatka američke prijestonice. Rezidencije koje su decenijama bile rezervisane za najviše vojne oficire postale su dom nekih od najuticajnijih ljudi u Trampovoj administraciji.

Među njima je odnedavno i američki ministar finansija Skot Besent, koji je zbog prijetnji smrću napustio privatnu rezidenciju u Vašingtonu. Besent je predvodio kampanju ekonomskog pritiska na Iran, koja uključuje opsežne sankcije protiv Islamske Republike. U razgovoru za Si-En-Bi-Si (CNBC) otvoreno je progovorio o prijetnjama kojima je izložen.

– J... iransko rukovodstvo. Neću dozvoliti da me zastraše. Prijetili su smrću meni i drugim članovima kabineta. Nećemo dozvoliti da nas zastraše – rekao je američki ministar.

Si-En-En navodi da se tokom prethodnih predsjedničkih mandata tek nekolicina visokih civilnih zvaničnika odlučivala na život u vojnom smještaju. Danas je situacija bitno drugačija. Uz Besenta, takav smještaj koriste državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, ministar pravde Tod Blanš i šef osoblja Bijele kuće Stiven Miler. Osim opasnosti koje dolaze iz inostranstva, na njihove odluke uticale su i sve izraženije političke napetosti u američkom društvu. Zabrinutost za bezbjednost javnih ličnosti dodatno je porasla nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

Miler je sa suprugom i četvoro djece još prošle godine napustio porodični dom u Virdžiniji. Iz Bijele kuće tada su njegovo preseljenje obrazložili sistematskim uhođenjem, prijetnjama i javnim objavljivanjem ličnih podataka porodice.

Američki predsjednik još je u aprilu u intervjuu za emisiju „60 minuta“ (60 Minutes) televizije Si-Bi-Es (CBS) doveo u pitanje neophodnost takvih bezbjednosnih mjera.

– Oni to sami biraju. Nisam siguran da im je to potrebno. Tamo imaju i lijep smještaj. Demokrate su činile isto – rekao je Tramp, dodajući da nije uvjeren da je političko nasilje jedini razlog njihovog preseljenja.

U istom razgovoru istakao je da pojedine odluke njegove administracije izazivaju nezadovoljstvo u drugim državama, posebno izdvojivši američku politiku prema Iranu. Sve veća potražnja za vojnim rezidencijama među članovima administracije otvorila je pitanje opravdanosti takvog smještaja, ali i njegovih finansijskih posljedica. Na inicijativu demokratskih poslanika, Pentagon do proljeća mora Kongresu dostaviti podatke o bezbjednosnim okolnostima koje su dovele do preseljenja pojedinih zvaničnika, zakonskim osnovama za korišćenje vojnih rezidencija, kao i visini zakupnina koje plaćaju.

Mjesečni troškovi zakupa, prema pisanju Si-En-Ena, uglavnom iznose 4.500 dolara ili više. Pažnju poslanika prošle godine privukao je i plan američke vojske da za obnovu rezidencije ministra odbrane Pita Hegseta izdvoji više od 137.000 dolara.

Praksa korišćenja vojnog smještaja među civilnim članovima američke vlade seže u vrijeme Roberta Gejtsa, ministra odbrane u administracijama Džordža V. Buša i Baraka Obame. Pentagon je još 2008. godine zagovarao povoljnije uslove zakupa za ministre odbrane, obrazlažući ih uštedama koje donosi korišćenje postojećih vojnih bezbjednosnih sistema umjesto organizovanja zaštite privatnih domova. Tokom prvog Trampovog mandata tu mogućnost koristili su i tadašnji ministar odbrane Džim Matis i državni sekretar Majk Pompeo.

Iako bezbjednosni razlozi mogu opravdati takve odluke, stručnjaci s kojima je razgovarao Si-En-En upozoravaju da bi sve veća fizička odvojenost političkog rukovodstva od građana mogla imati i dugoročne društvene posljedice.

Tomas Kan, direktor Centra za kongresne i predsjedničke studije na Američkom univerzitetu, ističe da visoki zvaničnici zbog prirode svojih funkcija i stalnog prisustva ličnog obezbjeđenja ionako žive drugačije od većine stanovništva. Preseljenje u zatvorene vojne komplekse tu razliku dodatno produbljuje.

– Nažalost, sve je više prijetnji javnim zvaničnicima, što u velikoj mjeri doprinosi njihovoj izolaciji i odvajanju od uobičajenog društvenog života. Mislim da ćemo takvih situacija viđati sve više – rekao je Kan.

Prema procjenama stručnjaka koje prenosi Si-En-En, život političkog rukovodstva pod zaštitom vojske mogao bi nadživjeti aktuelnu Trampovu administraciju i postati sve češća praksa budućih američkih vlada, nezavisno od toga koja će stranka biti na vlasti.