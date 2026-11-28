Kenijski pastor Pol Makenzi proglašen je krivim za ubistvo iz nehata 123 sljedbenika svoje crkve, koje je pozivao na post do smrti, uvjeravajući ih da će tako sresti Isusa.

Presuda je donesena u petak u kenijskom obalnom gradu Mombasi, gdje se, pored Makenzija, sudilo i još 29 njegovih sljedbenika, među kojima je i njegova supruga Roda Mumbua.

Makenzi je osnivač i pastor Međunarodne crkve dobre vijesti (Good News International Church), čije su aktivnosti dovele do jednog od najtragičnijih slučajeva masovne smrti vjerskih sljedbenika u Keniji.

Pol Makenzi Tanjug/AP/Brian Inganga

Slučaj je otkriven 2023. godine, kada su kenijske vlasti pronašle više od 400 tijela u masovnim grobnicama na velikom imanju u blizini grada Malindija.

Među žrtvama je bio veliki broj djece, koja su, prema dostupnim informacijama, prva počela da umiru od posljedica izgladnjivanja.

Den Makenzi, sin Pola Mekenzija Tanjug/AP/Brian Inganga

Makenzi je 7. novembra osuđen na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 osobe, od kojih je čak 190 bilo djece.

Protiv pastora se vodi više odvojenih sudskih postupaka u vezi sa smrću pripadnika njegove vjerske organizacije.

U jednom od tih postupaka u srijedu je proglašen krivim i za okrutnost prema djeci i radikalizaciju, a izricanje kazne po tim optužbama očekuje se u decembru.