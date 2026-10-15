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Obilne kiše i poplave u Istanbulu: Zatvorene škole, građani pozvani da ne izlaze

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15.10.2026 07:22

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Поплаве у Инстамбулу
Foto: Screenshot / X

Obilne padavine izazvale su poplave širom najvećeg grada u Turskoj, a vlasti vlasti u Istanbulu zatvorile su u škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće.

Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan danas, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti pušteni na odsustvo.

Guverner je savjetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mjestu.

Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte i potopile puteve i podvožnjake, a vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika, ali nema izvještaja o povrijeđenima.

U jednom okrugu, prolaznici su spasili ženu koju je bujica nosila niz ulicu, a vatrogasci su spasili još jednu osobu koja je bila zarobljena u poplavljenom podrumu, prenosi AP.

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Tagovi :

Poplave

Poplave u Istanbulu

Turska

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