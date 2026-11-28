Talibanske vlasti navodno su zabranile upotrebu ženskih imena u zvaničnim dokumentima u sjevernoj avganistanskoj provinciji Balk, a zdravstvenim radnicima i drugim javnim službenicima naloženo je da se ženama obraćaju kao "Bibi", što znači baka ili starica, prenio je španski list "Pais".

Prema izvještajima avganistanskih medija Zan tajms i Gardijana, na koje se poziva Pais, zabrana obuhvata i medicinske kartone i recepte, što je izazvalo strahovanja da bi takva praksa mogla da se proširi na cijelu zemlju.

Avganistanska aktivistkinja za prava žena Lalah Osmani, koja živi u Njemačkoj, rekla je za Pais da svjedočenja žena, ljekarki i aktivistkinja ukazuju na to da se neke žene nazivaju i ponižavajućim imenima poput "koza" ili "krava".

Ona je takvu praksu opisala kao "sistematski proces dehumanizacije".

Strah od proširenja zabrane na cijeli Avganistan

Direktorka programa za Avganistan u organizaciji za prava žena "Femena", Zubaida Akbar, upozorila je da bi ograničenje moglo da bude prošireno na cijelu zemlju, podsjećajući na ranije slučajeve u kojima su lokalne mjere postale nacionalna pravila.

Prema pisanju španskog lista, organizacija "Femena" evidentirala je više od 144 dekreta kojima se ograničavaju prava avganistanskih žena.

Djevojčicama je zabranjeno školovanje nakon 12. godine, dok su žene isključene iz većine profesija i suočene sa ograničenjima javnog govora, navodi list, a prenosi RTS.

Uprkos zabranama, neke žene vode tajne škole i poslove

Uprkos zabranama, pojedine Avganistanke vode ilegalne poslove i tajne škole, objavio je Asošijeted pres (AP) 17. novembra.

Vlasnica jednog salona ljepote u Kabulu, čiji je identitet sakriven iz bezbjednosnih razloga, ponovo je pokrenula posao nakon što su vlasti upale u njen prethodni salon i zaplijenile opremu.

Pomoćnica nastavnika u jednoj tajnoj školi u Kabulu rekla je da žive u stalnom strahu od hapšenja.

Portparol talibanskog Ministarstva za promociju vrlina i sprečavanje poroka Mohamed Aslam branio je ograničenja, rekavši za AP da žene mogu da vode poslove i učestvuju u društvenim aktivnostima ako se pridržavaju islamskog šerijatskog prava i važećih zakona.

Upozorenje na moguće posljedice po zdravlje žena

Osmani je upozorila da bi zabrana navođenja ženskih imena mogla da ugrozi pacijentkinje i poveća rizik od medicinskih grešaka, jer bi recepti i medicinski kartoni mogli da se vode pod identičnim imenima.

Avganistanske žene već se suočavaju sa ozbiljnim preprekama u pristupu zdravstvenoj zaštiti pod talibanskom vlašću, uključujući ograničenja za muške ljekare koji liječe pacijentkinje i zabranu školovanja žena za medicinska zanimanja, navodi "Pais".

Borba za pravo žena na sopstveno ime

Osmani je 2017. godine pokrenula kampanju za uvođenje imena avganistanskih žena u zvanična dokumenta, uključujući izvode iz matične knjige rođenih njihove djece.

Talibani su se vratili na vlast u avgustu 2021. godine, nakon sloma avganistanske vlade koju su podržavale SAD i povlačenja američke vojske iz zemlje.

Osmani je za Pais ocijenila da je očuvanje prava žena na sopstveno ime postalo čin otpora.

- Nazivanje žene njenim pravim imenom u Avganistanu je čin otpora - zaključila je ona.