Njemačka policija pojačala je obezbjeđenje u objektima proizvođača dronova "Vingkopter", koja planira da proizvodnju za ukrajinsku vojsku, objavio je list "Bild".

Ranije danas, novinska foto agencija "7aktuel" objavila je fotografiju 15 vozila agencija za vanredne situacije parkiranih u blizini fabrike, nedaleko od Darmštata.

Policija je potvrdila da trenutno jačaju mjere bezbjednosti u krugu fabrike uz raspoređivanje više snaga i korištenje reflektora, ali nije naveden razlog, piše "Bild".

"Vingkopter" planira da proizvodi dronove za ukrajinsku vojsku u saradnji sa ukrajinskom vojnom kompanijom "Šedou flajtek".

Rusija smatra da isporuke Ukrajini ometaju rješenje sukoba, diketno uplićući zemlje NATO-a.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije da će sve pošiljke oružja za Ukrajinu biti legitimna meta za Rusiju.