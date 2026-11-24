Najmanje jedno lice preminulo je od ptičijeg gripa u državi Vašington u SAD, saopšteno je iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

U saopštenju se navodi da je ranije potvrđena zaraza kod ukupno troje radnika na farmama krava u okrugu Jakima.

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Iz SZO dodaju da je zaraza je prije toga potvrđena kod nekoliko krava na farmama, prenosi Srna.