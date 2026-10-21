"Odao" ga kofer: Granična policija u Memnigenu odbila ulazak državljaninu BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Službenici granične policije u Memingenu odbili su ulazak u Njemačku državljaninu Bosne i Hercegovine, stoji u saopštenju Inspektorata granične policije aerodroma Memingen (GPI).
Naime, kako mediji prenose riječ je 33-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je prethodno stigao na aerodrom Memingen letom iz Sarajeva.
Tokom pasoške kontrole, granični policajci su ga ispitivali o razlozima njegovog dolaska u Njemačku. On je na licu mjesta dao prilično kontradiktorne informacije u vezi sa svrhom boravka.
Naime, prvobitno je izjavio da namjerava da posjeti prijatelja, te da dolazi turistički. Međutim, kasnije u njegovom koferu pronađena radna odjeća.
Štaviše, daljom provjerom utvrđeno je da su za njim tragale vlasti u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji zbog vožnje bez dozvole.
On je sljedećim raspoloživim letom vraćen u Bosnu i Hercegovinu, prenose Nezavisne novine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
07
22
58
22
51
22
45
22
44
Trenutno na programu