"Odao" ga kofer: Granična policija u Memnigenu odbila ulazak državljaninu BiH

Službenici granične policije u Memingenu odbili su ulazak u Njemačku državljaninu Bosne i Hercegovine, stoji u saopštenju Inspektorata granične policije aerodroma Memingen (GPI).

Naime, kako mediji prenose riječ je 33-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je prethodno stigao na aerodrom Memingen letom iz Sarajeva.

Tokom pasoške kontrole, granični policajci su ga ispitivali o razlozima njegovog dolaska u Njemačku. On je na licu mjesta dao prilično kontradiktorne informacije u vezi sa svrhom boravka.

"Odao" ga sadržaj kofera

Naime, prvobitno je izjavio da namjerava da posjeti prijatelja, te da dolazi turistički. Međutim, kasnije u njegovom koferu pronađena radna od‌jeća.

Štaviše, daljom provjerom utvrđeno je da su za njim tragale vlasti u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji zbog vožnje bez dozvole.

On je sljedećim raspoloživim letom vraćen u Bosnu i Hercegovinu, prenose Nezavisne novine.