Međunarodni tribunal za pravo mora /ITLOS/ odbacio je zahtjev Argentine da zaustavi istraživanje i bušenje nafte oko spornih Malvina /Foklandskih ostrva/.

Odluka znači da ITLOS neće naložiti obustavu naftnog projekta "Morski lav", kako je Buenos Ajres tražio.

Tribunal, čije je sjedište u Hamburgu, saopštio je da zahtjevi Argentine zahtijevaju utvrđivanje koja država ima suverenitet nad ostrvima, pitanje koje smatra van djelokruga Konvencije UN o pravu mora /UNKLOS/.

Stoga je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi za uspostavljanje nadležnosti arbitražnog tribunala koji će na kraju saslušati spor.

Međutim, tribunal je naglasio da njegovo odbijanje privremenih mjera ne utiče na nadležnost budućeg arbitražnog tribunala niti utiče na pravo bilo koje strane da iznese argumente o suštini spora.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband i državni tužitelj Eli Rivs pozdravili su odluku ITLOS-a uz ocjenu da je takav ishod potvrda snažne pravne odbrane i strategije Velike Britanije, čime su potvrdili britanske pretenzije na suverenitet nad ostrvima i okolnim pomorskim područjima.

Oni su pozvali Argentinu da poštuje pravo stanovnika ostrva na samoopredjeljenje i okonča ekonomski pritisak na Foklandska ostrva.

Argentina je 28. septembra pokrenula arbitražni postupak tvrdeći da jednostrana eksploatacija ugljovodonika u spornim pomorskim područjima krši rezolucije UN, podsjeća list "Buenos Ajres tajms", a prenosi Srna.