Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je zahtjev za ranije puštanje na slobodu generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, saopšteno je iz Mehanizma.

U odluci Mehanizma, koju je potpisala Santana, navedeno je da se Miloševiću ne može odobriti ranije puštanje na slobodu zbog "težine zločina za koje je osuđen".

Prema mišljenju Santane, general Milošević "nije pokazao dovoljne znakove rehabilitovanja", a nema ni dokaza koji ukazuju na postojanje humanitarne osnove za njegovo ranije oslobađanje.

U tekstu se podsjeća da su vlasti Estonije u julu ove godine obavijestile Mehanizam da se, prema estonskim zakonima, može razmatrati ranije puštanje na slobodu, već od 20. avgusta, te da je generalovo ponašanje tokom izdržavanja kazne u toj zemlji bilo primjereno.

Međutim, iz Talina su naveli da se bi puštanjem generala Miloševića na slobodu, navodno, javio "rizik od ponavljanja krivičnih djela", te da na to upućuju "njegovo razmišljanje, stavovi i ponašanje" i da se smatra da bi "predstavljao rizik za društvo".

Dragomir Milošević, nekadašnji komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, osuđen je na 29 godina zatvora 12. novembra 2009. godine, prenosi Srna.