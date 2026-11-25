Dodajte ATV u vaš Google izvor

Stejt department odobrio je potencijalnu prodaje opreme za avione "F-16" u vrijednosti od 621,9 miliona dolara.

"Državni sekretarijat SAD Marko Rubio donio je odluku o odobravanju moguće prodaje vojne opreme Vladi Ukrajine radi održavanja aviona `F-16` i prateće opreme", navodi se u saopštenju. U objavi se dodaje da će glavni izvođač posla biti izabran putem javnih nabavki koje sprovodi administracija SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.