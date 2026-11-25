Autor:ATV redakcija
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U Istanbulu se večeras okupilo 3.000 ljudi, a u Ankari 1.000 u Ankari na skupovima protiv nasilja nad ženama, uprkos zabranama koje su proglasile turske vlasti.
Policija je opkolila i rastjerala demonstrante u oba grada, prenose agencije.
Demonstracije su održane povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.
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"Nažalost, čak i 25. novembra, država ima mentalitet koji sprečava žene da protestuju protiv nasilja i da se izraze, čak i na jedan dan", izjavila u Istanbulu advokat Eren Keskin.
Prema podacima organizacije za prava žena "Zaustavićemo genocid" u Turskoj je ove godine ubijeno 369 žena.
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