Izlaznost birača na španskim opštim izborima do 14.00 časova bila je 45,7 odsto, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Birališta su otvorena od 9.00 do 20.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Izbori za španski parlament održavaju se usred velikih protesta zbog stambenih problema i migrantske krize, što izaziva zabrinutost zbog potencijalnog uspona desničarskih stranaka, objavio je portal "Baha".

Više od 38,6 miliona ljudi može dati glas za izbor 350 članova Kongresa poslanika /donjeg doma parlamenta/ i 209 članova Senata /gornjeg doma parlamenta/.

Glavna borba biće između vladajuće Španske socijalističke radničke partije /PSOE/ premijera Pedra Sančeza, opozicione Narodne partije i krajnje desničarske stranke Voks.

Da bi se obezbjedila apsolutna većina u donjem domu parlamenta od 350 mjesta, stranka mora da osvoji najmanje 176 mjesta.

Brojanje glasova počeće nakon zatvaranja biračkih mjesta. Očekuje se da će prvi preliminarni rezultati biti objavljeni večeras, prenosi Srna.