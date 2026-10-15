Oglasila se Rusija: Poznato kada počinje isporuka ruskog dizel-goriva u SAD

Ruske naftne kompanije spremne su da odmah započnu isporuke dizel-goriva u Sjedinjene Američke Države i na svjetsko tržište, ali će za realizaciju prvih isporuka biti potrebne najmanje dve do tri nedjelje, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

On je na marginama međunarodnog foruma "Ruska energetska nedjelja" u Moskvi rekao da su u toku pregovori o komercijalnim ugovorima za izvoz ruskog dizel-goriva.

"Da bi se isporuke realizovale, potrebno je zaključiti ugovore, utovariti gorivo, iznajmiti brod i poslati ga kupcu. Sve to traje dve do tri nedjelje. Zato je neophodno što prije zaključiti sporazume. Naše kompanije su već spremne za isporuke, praktično odmah, u bilo kom trenutku", rekao je Novak.

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Predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali su 9. oktobra o isporukama naftnih derivata, a Moskva je potvrdila spremnost da snabdijeva američko i svjetsko tržište naftom i naftnim proizvodima.

Za rusko dizel-gorivo zainteresovane i druge zemlje

Rusko dizel-gorivo traženo je na svjetskom tržištu, a za njegove isporuke zainteresovane su i druge zemlje, pored Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

"Rusko dizel-gorivo traženo je širom svijeta. Naravno, zainteresovani su i drugi kupci", rekao je Novak novinarima na marginama međunarodnog foruma "Ruska energetska nedjelja", odgovarajući na pitanje ko je, osim SAD, zainteresovan za isporuke ruskog dizela.

Novak je ranije najavio da Rusija počinje da ukida zabranu izvoza dizel-goriva prije planiranog roka i da je spremna da u oktobru isporuči 300.000 tona, u novembru 500.000 tona, a u decembru milion tona, uz mogućnost povećanja isporuka na tri miliona tona mjesečno.

Američka administracija izuzela je isporuke ruskog dizel-goriva na svjetsko tržište od sankcija do 7. aprila 2027. godine.

Međunarodni forum "Ruska energetska nedjelja" održava se u Moskvi od 14. do 16. oktobra.

(Sputniknews.com)