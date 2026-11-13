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Oglasili se iz Kremlja: Očekujemo da će nova runda pregovora o Ukrajini biti održana uskoro

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АТВ редакција
13.11.2026 14:59

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Kremlj
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Nova runda pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba mogla bi da bude održana uskoro, u doglednoj budućnosti, izjavio je u petak portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, ističući da je o nastavku pregovaračkog procesa bilo riječi tokom razgovora sa američkim predstavnicima.

- Polazimo od toga da će pregovori biti održani prilično brzo, već u doglednoj budućnosti. Upravo o tome smo razgovarali sa našim američkim pregovaračima i zato se nadamo da će uskoro uslijediti nastavak - rekao je Peskov novinarima.

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Govoreći o mogućem uključivanju evropskih zemalja u pregovore, Peskov je naveo da se o konkretnim bilateralnim kontaktima Rusije i Evrope trenutno ne razgovara, ali da Moskva ostaje otvorena za dijalog.

- Putin nikada nije odbijao kontakte sa Evropljanima. On nije bio inicijator prekida odnosa sa njima. Evropljani su sami odustali od tih odnosa i dijaloga - naglasio je portparol Kremlja.

Prema njegovim riječima, evropske zemlje moći će da se uključe u mirovni proces kada pokažu stvarnu namjeru i spremnost da doprinesu postizanju mira.

Tek tada će, kako je objasnio, biti moguće doneti odluku o proširenju formata pregovora o Ukrajini.

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Peskov je pozvao SAD i evropske zemlje da iskoriste svoj uticaj na Kijev kako bi omogućile sprovođenje humanitarne operacije u Konstantinovki, koju je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio tokom susreta sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Kako je objasnio, inicijativa je zasnovana na iskustvu humanitarne operacije u mjestu Aljoški i ima za cilj da civilima omogući da napuste Konstantinovku i odu na mjesto koje sami izaberu.

Za njeno sprovođenje neophodno je deminiranje svih pristupnih puteva i osiguravanje bezbjednosti.

Putin je prethodno izjavio da Rusija kontroliše Konstantinovku i da je spremna da garantuje bezbjednost takve misije.

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Portparol Kremlja demantovao je i medijske navode da je Rusija tokom razgovora o novoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi zahtevala izlazak Finske iz NATO-a. On je dodao da Moskva nema razloga da sa Vašingtonom razgovara o evropskim sankcijama protiv Rusije, jer je reč o merama koje su uvele evropske zemlje, prenosi sputniknews.com.

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Tagovi :

Kremlj

Rusija

pregovori

Ukrajina

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