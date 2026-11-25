U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je 40 ljudi, uključujući četvoro djece, tvrde lokalne vlasti. Vladimir Putin poručuje da su mjere odmazde zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije neizbježne, dok Kijev traži pojačan pritisak Vašingtona na Kremlj i nastavak međunarodne podrške.

Vršilac dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne administracije Mihajlo Semikin naveo je da je broj povrijeđenih u napadu ruskih snaga na taj region dostigao 40. Među povrijeđenima je četvoro djece, od kojih najmlađe nema ni godinu dana, dok ostali imaju četiri, šest i 16 godina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se obratiti novom sazivu američkog Kongresa, u kojem će većinu imati demokrate, kako bi zatražio pojačan pritisak na Rusiju ukoliko Donald Tramp ne uspe da ubijedi Vladimira Putina da okonča rat do kraja godine.

Zelenski smatra da će Moskva na kraju biti primorana na prekid vatre zbog velikih gubitaka na frontu i u ekonomiji, uz jedinstvo Evrope i istrajnu podršku SAD Kijevu.

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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Putin tokom boravka u Šendženu nije predao kineskom lideru Si Đinpingu niti američkom predsjedniku Trampu dokumente sa predlozima za rješavanje ukrajinskog sukoba i bezbjednosnim garancijama. Peskov je dodao da datum naredne runde trilateralnih pregovora u Abu Dabiju još nije utvrđen, ali da postoji saglasnost o potrebi nastavka dijaloga.

Putin je, s druge strane, poručio da Rusija neće ostati bez odgovora na ukrajinske napade na njene rafinerije nafte, uprkos Trampovom pozivu da se Kijev uzdrži od takvih akcija.

"Mjere odmazde sa naše strane su neizbježne", rekao je ruski predsjednik na sastanku sa članovima vlade i predstavnicima naftne industrije u Kremlju.

Ukrajinski šef diplomatije Andrij Sibiga najavio je da će Kijev uputiti demarš Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) zbog imenovanja ruskog zvaničnika Alekseja Ferapontova za zamenika generalnog direktora te agencije.

Ferapontov, zamjenik šefa ruske službe za ekološki, tehnološki i nuklearni nadzor, nalazi se pod sankcijama, a Sibiga je imenovanje ocenio kao apsurdno, piše RTS.