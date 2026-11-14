Oglasio se ministar saobraćaja SAD-a: Obustava letova nije uzrokovana kibernetičkim napadom

Ministar saobraćaja SAD Šon Dafi rekao je da obustava letova širom zemlje nije uzrokovano kibernetičkim napadom, već zamjenom bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.

Dafi je naveo da je mreža preopterećena sa oko 1.000 pokušaja povezivanja svakih četiri do pet sekundi.

Prema njegovim riječima, sada je "bezbjedno letjeti" nakon zabrane letenja koju je izdala Federalna uprava za vazduhoplovstvo /FAA/, ali je upozorio da su kašnjenja i otkazivanja i dalje moguća jer avio-kompanije mijenjaju raspored letova i preraspodjeljuju posade.

On je ponovio poziv za veća sredstva od Kongresa za ulaganje u "najsavremeniji" sistem kontrole vazdušnog saobraćaja.

Pozvao je zakonodavce koji stižu u Vašington nakon srednjoročnih izbora da zajedno rade na odobravanju dodatnih 30 milijardi dolara za novi sistem, prenosi Srna.

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Dafi je istakao da se operacije danas "polako vraćaju u normalu" nakon poremećaja širom zemlje.

"Naš prioritet je trenutno da se pobrinemo da putnici što prije bezbjedno stignu kući svojim porodicama", rekao je Dafi i zahvalio kontrolorima leta, pilotima i posadama na njihovim naporima, objavio je portal "Baha".