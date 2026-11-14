Američki predsjednik Donald Tramp priznao je da obustava letova sa svih aerodroma širom zemlje može biti povezana sa zastarjelom opremom.

Tramp je naveo da problem nije izazvan sajber napadom ili vještačkom inteligencijom, prenosi "Foks njuz".

Ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je da je kvar u američkoj opremi za kontrolu vazdušnog saobraćaja uzrokovan zastarjelom tehnologijom i da Kongres SAD mora da izdvoji 50 milijardi dolara da bi je zamijenio.

"Naši ruteri su bili preopterećeni podacima i počeli su da nam pokazuju nedosljednost u podacima, zbog toga smo isključili sistem", rekao je on.

Dafi je naglasio da Trampova administracija od prošle godine traži od Kongresa da u potpunosti finansira izgradnju potpuno novog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja.

Prema posljednjim podacima sa sajta "Flajtaver", koji prati avio-saobraćaj, broj odloženih ili otkazanih letova u SAD zbog kvara sistema premašio je 15.000, prenio je TASS.

Prema njihovim informacijama, 8.501 let unutar, ka ili iz SAD je odgođen, a 7.218 letova je otkazano.

Ranije je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo /FAA/ obustavila polijetanje sa svih aerodroma širom zemlje na približno četiri i po časa zbog problema sa opremom za kontrolu letenja, prenosi Srna.