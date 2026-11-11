Oglasio se Vasilij Nebenzja o smrti ruskog ambasadora u Americi

Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je da žali zbog smrti ruskog ambasadora u SAD Aleksandra Darčijeva, za koju je rekao da je neočekivan i tužan događaj.

"Tužne, tragične i neočekivane vijesti. Mi, kao i naše diplomatske misije u inostranstvu, uživali smo u dobrim, prijateljskim odnosima", naveo je Nebenzja.

Svijet Umro ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev

On je dodao da je Darčijev bio odličan, inteligentan diplomata i veoma prijatan, kulturan čovjek.

UN IZRAZILE SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI RUSKOG AMBASADORA

UN izražavaju saučešće povodom smrti ruskog ambasadora u SAD Aleksandra Darčijeva, rekao je zamjenik portparola svjetske organizacije Farhan Hak.

"Izražavamo saučešće njegovoj porodici i ruskim vlastima", rekao je Hak agenciji RIA "Novosti".

Informaciju o iznenadnoj smrti ruskog ambasadora u 67. godini objavilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izrazila je saučešće povodom smrti Darčijeva i rekla da je uspomena na njega "blagoslovena"