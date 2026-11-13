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Ogroman broj poginulih u sudaru minibusa i kamiona u Indiji

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АТВ редакција
13.11.2026 17:33

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Indija sudar kamiona i autobusa
Foto: Tanjug/AP Photo

Najmanje 23 osobe su poginule, a 20 je povređeno u direktnom sudaru minibusa i kamiona, koji se u petak dogodio u blizini Nacionalnog parka Kaziranga, u indijskoj državi Asam, na sjeveroistoku zemlje.

Među poginulima je, prema navodima policije, najviše studenata, prenosi Indija tudej.

Spasilačke ekipe i dalje izvlače tijela iz teško oštećenog vozila.

Do nesreće je došlo na nacionalnom autoputu 715, kada su se direktno sudarili minibus i kamion sa kontejnerskom prikolicom, saopštila je policija.

U minibusu su se nalazili uglavnom studenti koji su se vraćali sa nastave, prenosi Tanjug.

Prema dostupnim informacijama, minibus se kretao iz pravca Golagata ka Nagau, dok se kamion kretao prema gornjem dijelu indijske države Asam.

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Tagovi :

Indija

Kamion

sudar

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