Ogroman broj poginulih u sudaru minibusa i kamiona u Indiji

Najmanje 23 osobe su poginule, a 20 je povređeno u direktnom sudaru minibusa i kamiona, koji se u petak dogodio u blizini Nacionalnog parka Kaziranga, u indijskoj državi Asam, na sjeveroistoku zemlje.

Među poginulima je, prema navodima policije, najviše studenata, prenosi Indija tudej.

Spasilačke ekipe i dalje izvlače tijela iz teško oštećenog vozila.

Do nesreće je došlo na nacionalnom autoputu 715, kada su se direktno sudarili minibus i kamion sa kontejnerskom prikolicom, saopštila je policija.

A devastating road accident at Rangajan in Kaziranga of Assam, has claimed 23 lives after a passenger Traveller vehicle collided head on with a trailer truck. Several others have sustained serious injuries. What makes this tragedy even more heartbreaking is that many of the victims were students who were on their way to attend college. Young lives, filled with dreams and aspirations, have been lost in a horrific accident. A deeply painful tragedy. Heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured. — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) November 13, 2026

U minibusu su se nalazili uglavnom studenti koji su se vraćali sa nastave, prenosi Tanjug.

Prema dostupnim informacijama, minibus se kretao iz pravca Golagata ka Nagau, dok se kamion kretao prema gornjem dijelu indijske države Asam.