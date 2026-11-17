Kamera u automobilu zabilježila je dramatičan trenutak kada se ogromna stijena odvalila s padine i svom silinom udarila u vozilo koje se kretalo cestom u kineskoj pokrajini Sečuan.

Iako je udarac bio snažan, svi putnici, koji su članovi iste porodice, prošli su bez povreda.

Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China. Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. https://t.co/C6lTncPQqL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

Nesreća se dogodila 14. novembra u 17.22 sati na državnoj cesti 622, koja povezuje Liksijan i Sjaodžin, u prefekturi Aba. Tako se navodi u opisu videosnimka objavljenog na Instagramu.

U trenutku nesreće saobraćaj se odvijao usporeno zbog velikog broja turista koji su tokom jesenjih praznika posjetili ovo područje.

Iznenada se s lijeve strane ceste odlomila ogromna stijena i obrušila direktno na zadnji dio bijelog automobila. Od siline udarca zadnje staklo se istog trenutka razbilo, a stijena se potom odbila od vozila i završila nasred ceste.

Svijet Američka uzbuna: Iran razrađuje planove za napad „prljavom bombom“ u Vašingtonu?

Zastrašujući prizor zabilježila je kamera automobila koji se nalazio neposredno iza pogođenog vozila. Na snimku se vidi kako bijeli automobil nakon snažnog udarca nastavlja kretanje, dok ogromna stijena ostaje na kolovozu.

Prema informacijama navedenim uz snimak, svi putnici u automobilu, koji su članovi iste porodice, prošli su bez povreda, prenosi Avaz.