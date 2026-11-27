Nevrijeme je izazvalo ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju, oštetilo objekte, dok su spasilačke ekipe u više gradova izvlačile ljude iz poplavljenih kuća i automobila.

Društvo SPC obilježava Svetog apostola Filipa: Jednu rečenicu treba da izgovore svi vjernici

Snažna oluja, koja je tokom Dana zahvalnosti zahvatila područje od Misurija do Masačusetsa, ostavila je i više od 900.000 potrošača bez električne energije, poplavila priobalna naselja i dovela do zatvaranja pojedinih mostova i puteva na istočnoj obali SAD.

Nivo vode dostigao je rekordne vrednosti na obali srednjoatlantskog regiona, dok je snijeg prekrio dijelove Srednjeg zapada, prije nego što su se snježne padavine premjestile ka jugu.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) privremeno je obustavila polijetanje aviona kompanije Delta erlajns koji saobraćaju ka njujorškom aerodromu La Gvardija, dok je prethodno slična mjera bila na snazi i za letove ka Nacionalnom aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu.

Zbog snažnih vjetrova obustavljen je i rad nadzemne željeznice koja povezuje terminale na Međunarodnom aerodromu Njuark Liberti, a umjesto vozova angažovani su autobusi za prevoz putnika.

Dodatne probleme u avio-saobraćaju izazvao je incident u Majamiju, gdje je teretni avion kompanije Fedeks, tipa Mekdonel Daglas MD-11, proklizao i izletio sa piste.

Avion je u međuvremenu uklonjen, ali je pista i dalje van funkcije, što izaziva kašnjenja. Očekuje se da će ponovo biti otvorena u roku od 48 sati, prenosi CNN.

Zanimljivosti Šta nam zvijezde donose danas? Horoskop za 27. novembar

Voda na ulicama duboka gotovo metar

Posebno dramatična situacija zabilježena je u Atlantik Sitiju, u saveznoj državi Nju Džersi, gdje je voda u pojedinim nižim dijelovima grada dostizala dubinu od gotovo 90 centimetara.

Spasilačke ekipe evakuisale su stanovnike iz nekoliko kuća i izvele više od 14 akcija spasavanja ljudi iz automobila zaglavljenih u vodi.

"Situacija u gradu se smiruje, iako na ulicama još ima vode. Grad je u procesu isušivanja", rekao je Skot Evans, gradski koordinator za vanredne situacije.

Nadležni će u narednom periodu procijeniti razmjere štete, dok su pojedini putevi i dalje zatvoreni.

Teška situacija zabilježena je i u Virdžiniji, gdje su vatrogasno-spasilačke ekipe u Norfolku do četvrtka poslije podne izvele čak 39 akcija spasavanja. Među spasenima su i dva psa.

U priobalnom gradu Pokosonu nekoliko stanovnika evakuisano je iz poplavljenih domova. U ovim akcijama nije bilo povrijeđenih.

Dvorana se urušila pod težinom snijega

Obilne snježne padavine izazvale su probleme i u saveznoj državi Misuri, gdje se u gradu Vencvilu, nedaleko od Sent Luisa, djelimično urušila ledena sportska dvorana.

Društvo U Srpskoj rođeno 14 beba

"Srećom, zaposleni nisu bili u zgradi u trenutku urušavanja i nema prijavljenih povrijeđenih", saopštio je gradonačelnik.

Objekat je zatvoren do daljeg, dok stručnjaci ne utvrde razmjere štete.

Oluja još nije prošla, stiže novi talas poplava

Središte snažne oluje nalazi se neposredno uz istočnu obalu SAD, a meteorolozi upozoravaju da nevrijeme još nije završeno.

Dok padavine u pojedinim dijelovima zemlje postepeno slabe, vremenski uslovi u Novoj Engleskoj se pogoršavaju.

Sa dolaskom plime očekuje se i novi talas priobalnih poplava, mada bi one u većini područja trebalo da budu manjeg intenziteta.

Kiša i snijeg nastaviće da padaju u dijelovima Tenesija, Mičigena i doline rijeke Ohajo tokom petka, dok se postepeno smirivanje vremenskih prilika očekuje u noći između petka i subote.

(Telegraf.rs)