Teheran je danas ponovio svoj stav da neće biti novih razgovora sa Amerikom za okončanje sukoba ukoliko ne budu ispunjeni ranije izneseni uslovi Irana.

Iransa mornarica saopštila je nešto ranije da su se zapalila tri naftna tankera koja su naišla na mine u Ormuskom zalivu uprkos američkom praćenju iz vazduha, prenosi AP.

Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Muhamed Bager Kalibaf istakao je da Teheran neće pregovarati sa Amerikom sve do ispunjenja sedam iranskih uslova.

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Iranske vlasti nisu u javnosti objavile koji su ti uslovi, ali su lokalni mediji naveli da obuhvataju ukidanje sankcija i pomorske blokade, te oslobađanje zamrznutih sredstava, piše Srna.