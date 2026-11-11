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Oštra poruka iz Irana: Nijedna čestica neće izaći iz zemlje

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АТВ редакција
11.11.2026 12:18

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Žena drži iransku zastavu tokom provladine kampanje u centru Teherana, u Iranu, u ponedjeljak, 17. avgusta 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran neće dozvoliti da ijedna čestica obogaćenog nuklearnog materijala napusti tu zemlju, a biće posljedica u slučaju novih američkih napada na Islamsku Republiku, rekao je sekretar Vrhovnog savjeta za državnu bezbjednost Irana Mohsen Rezei.

Nakon što su američki zvaničnici umanjili potrebu za dodatnim vojnim udarima na Iran, Rezei je za libansku televizijsku stanicu Al Majadin izjavio da se trenutno ne vode bilo kakvi pregovori između Teherana i Vašingtona.

"Na bilo kakve nove napade Amerike odgovor će biti udari na američke baze", upozorio je Rezei.

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Prema pretpostavkama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran je imao 440,9 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je više nego što je potrebno za civilnu upotrebu, kada su Izrael i Amerika napali nuklearna postrojenja u junu prošle godine. Nije poznato koliko je preostalo.

(SRNA)

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