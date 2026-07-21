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Osumnjičeni za ubistvo En Videkom pred sudom

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 16:45

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Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.
Foto: Tanjug/Matt Keeble/PA via AP

Džošua Keri, koji je optužen za ubistvo veteranke britanskog parlamentarizma En Videkom 9. jula, pojavio se danas prvi put pred sudom u londonskoj opštini Vestminster.

Tužilac Kašif Malik predočio je sudu da je dvadesetosmogodišnjak iz Južnog Jorkšira parkirao svoj crveni „Vokshol korsu“ ispred kuće političarke, a zatim ušao u njenu kuhinju dok je ručala i usmrtio je dvadeset jednim udarcem čekićem u glavu.

Sedamdesetosmogodišnju En Videkom pronašao je njen baštovan, a uzbunu su podigli i novinari britanskog Kanala 5 kada se ona nije odazvala prethodno dogovorenom intervjuu.

Hitna pomoć je po dolasku odmah proglasila njenu smrt.

Optuženi Keri je na današnjem ročištu samo potvrdio svoj identitet i adresu.

Policija i dalje istražuje ubistvo kao teroristički čin.

Preokret u istrazi izazvao je tabloid „San“, koji je objavio snimak sa privatne kamere, zabilježen nekoliko sati prije ubistva, na kojem se vidi mladić kako izlazi iz kuće prvoosumnjičenog.

Susjedi su posvjedočili da je na zadnje sjedište crvenog automobila stavio drvenu motku.

Identifikacija automobila ubrzo je dovela do Kerijevog hapšenja.

(RTS)

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